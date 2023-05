Veliki novitet u EU: Od 2027. godine svaka baterija u električnom automobilu morat će imati svoju ‘putovnicu’!

Baterija čini oko 40% dodane vrijednosti u električnim automobilima. Promjene baterija iznimno su skupe, pogotovo na starijim rabljenim automobilima, kada je jamstvo daleko iza vas. Njemačko Ministarstvo gospodarstva i zaštite klime predstavilo je takozvani Battery Passport, sustav koji je razvijen u suradnji s partnerima iz autoindustrije, a koji će u toj državi, ali i u Europskoj uniji, biti aktivan od 2026. godine. Naziva se i State of Health, odnosno to je niz informacija o bateriji u električnim vozilima. Na taj način potrošači će odmah vidjeti kakve su baterije ugrađene, kako su proizvedene i koliko su održive. Konkretnije, to uključuje otisak stakleničkih plinova, radne uvjete u vađenju sirovina, određivanje stanja baterije (posebno važno za kupce rabljenih vozila) i druge informacije (npr. o obnovi i popravku).

Baterijska putovnica bit će obavezna za sve nove baterije u vozilima, stacionarne sustave skladištenja električne energije te veće industrijske baterije u Njemačkoj i Europi od 2026. godine. Nije bitno odakle baterija dolazi ili gdje je sjedište tvrtke koja ju stavlja na tržište u EU ili Njemačkoj. Time se štite oni proizvođači koji proizvode održive i dugotrajne baterije i osigurava njihovo ekološki prihvatljivo upravljanje do kraja životnog vijeka.

Dakle, ciljevi su višestruki, osigurati da su baterije proizvedene u ekološkim uvjetima, da iza proizvodnje sirovina, na primjer, ne stoji robovski rad i da se kupcu rabljenog vozila predoči njezino trenutno stanje. U jedinstvenoj bazi podataka trebao bi biti vidljiv kapacitet svake baterije u električnim automobilima u Europi.