Velika promjena: Volkswagen Golf uskoro ostaje bez ručnog mjenjača?!

Teško je zamisliti, ali autoindustrija i propisi idu u jasnom smjeru, a on se sve dalje odmiče od ručnih mjenjača. Volkswagen Golf je od početka svog postojanja dostupan s ručnim mjenjačima, ali to bi se uskoro moglo promijeniti. VW planira izbaciti opciju ručnog mjenjača iz svih modela Golfa, uključujući i GTI, tijekom 2024. godine, kada dolazi prvi veći redizajn osme generacije. To je za Autocar rekao šef tehničkog razvoja Volkswagena Kai Grünitz. Razlog je jednostavan – treba što efikasnije zadovoljiti nove stroge Euro 7 propise o emisijama štetnih plinova.

– Sa sljedećom generacijom Golfa neće biti modela s ručnim mjenjačem – rekao je magazinu, premda bi se VW mogao predomisliti ako se uspiju promijeniti neka pravila Euro 7 norme.

Ugradnja isključivo automatskih mjenjača značila bi nažalost i nešto višu cijenu jer su verzije s ručnim mjenjačem jeftinije (gotovo dvije tisuće eura za 2,0 TDI u odnosu na 2,0 TDI DSG). Premda je razlika u emisijama CO2 između Golfova s ​​ručnim pogonom i Golfova s ​​dvostrukom spojkom u nekim slučajevima samo 2 g/km, to još uvijek može imati veliki učinak na prosječne emisije u voznom parku kada govorimo o stotinama tisuća automobila.

Propisi Euro 7 trebali bi stupiti na snagu sredinom 2025. godine, ali se više proizvođača automobila protivi tim prijedlozima, za koje kažu da su nepotrebni i da će rezultirati time da kupci plaćaju više za svoje automobile.