Njemački grad ima poseban program: Odjavite automobil i dobit ćete 1250 eura!

Njemački sveučilišni grad Marburg nagrađuje građane koji su spremni ostaviti svoj automobil. Gradsko vijeće usvojilo je novi program financiranja koji će sudionicima dati bonus do 1250 eura. Uvjet za to je da odjave osobni automobil ili ga se potpuno riješe, bez obzira je li im to prvi, drugi ili treći auto. Cilj kampanje je učiniti prelazak na alternative privlačnijim. Bonus se isplaćuje uglavnom u obliku vaučera. Možete birati između do 600 eura za lokalni javni prijevoz, do 800 eura za car sharing, kupone za lokalne trgovce i 50 eura u gotovini.

Koalicija Zelenih, SPD-a i Klimatske liste u Gradskoj vijećnici Marburga obvezala se na forsiranje autobusna, biciklističkog i pješačkog prometa. Ovogodišnji proračun u Marburgu bio bi dovoljan za 120 odjavljenih automobila, a pilot faza krenut će s 50 vozila. Grad je rekao da je već primio prve upite o tome prije početka programa.