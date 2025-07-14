HAK uveo novu uslugu na broju 1987 – SMS-pomoć na cesti: Korištenje prilagođeno potrebama osoba s invaliditetom!

Hrvatski autoklub (HAK) napravio je iskorak u modernizaciji i dostupnosti svojih usluga, uvođenjem mogućnosti kontaktiranja radi pomoći na cesti putem SMS poruka na jedinstveni broj 1987.

Lakša pomoć za gluhe i osobe s oštećenjem sluha

Nova SMS-usluga na hitnom broju 1987 ima posebnu važnost za gluhe osobe i osobe s oštećenjima sluha koje se nađu u prometnoj nezgodi, kvaru ili drugoj situaciji na cesti koja zahtijeva brzu intervenciju. Korisnici s oštećenjem sluha od sada mogu poslati SMS poruku na broj 1987, u kojoj će opisati svoju lokaciju, navesti registracijsku oznaku vozila i vrstu problema. Operateri Kontaktnog centra HAK-a bez odgode će obraditi zahtjev i osigurati pružanje tehničke pomoći na cesti.

Broj 1987 preuzima sve funkcionalnosti

Građani i članovi HAK-a koji nisu mogli koristiti glasovnu komunikaciju dosad su morali koristiti poseban mobilni broj kako bi putem SMS-a zatražili pomoć. Od danas je taj proces pojednostavljen – broj 1987 postaje jedinstveni kontakt za sve korisnike, bez obzira na to koriste li glasovni poziv ili tekstualnu poruku. Time se dodatno učvršćuje prepoznatljivost hitnog broja Hrvatskog autokluba kao sinonima za brzu i stručnu pomoć na cesti.

Upute za korištenje SMS-usluge

Korištenje nove usluge SMS-usluge pomoći na cesti za osobe s invaliditetom jednostavno je:

Pošaljite SMS na broj 1987

U poruci navedite: lokaciju na kojoj se nalazite (što preciznije) marku, model i registracijsku oznaku vozila kratak opis kvara ili problema



Odgovor operatera Kontaktnog centra HAK-a slijedi u najkraćem mogućem roku, a pomoć na cesti bit će upućena na vašu lokaciju.

Dio šire prilagodbe hitnih komunikacija

Ova promjena proizlazi iz šireg postupka prilagodbe usluga hitnih službi novom europskom regulatornom okviru za komunikaciju prema hitnim brojevima, koji nositeljima hitnih brojeva i telekomunikacijskim operatorima propisuje ispunjenje novih tehničkih mjera i organizacijskih zahtjeva. Novi propisi poseban naglasak stavljaju na ispunjavanje mjera pristupačnosti u komunikaciji osobama s invaliditetom.

HAK je u proljeće 2025. postao prvi među nositeljima hitnih brojeva u Republici Hrvatskoj, te među prvim hitnim službama u Europi, koji je u potpunosti tehnički spreman za uvođenje nove usluge – poruka u stvarnom vremenu (engl. RTT – Real-Time Text) na svom hitnom broju 1987. Riječ je o novoj tehnologiji, koja u 2025. tek doživljava svoje prve implementacije u Europi, a koja omogućuje tekstualnu komunikaciju u stvarnom vremenu prema hitnom broju, nalik uobičajenoj chat komunikaciji, tijekom uspostavljenog glasovnog poziva. Svako slovo ili drugi znak koji korisnik upiše, operater odmah vidi, što omogućava još bržu i precizniju razmjenu informacija u hitnim slučajevima. Zanimljivost je kako se ova usluga ne zasniva na popularnim mobilnim aplikacijama, već je značajka telefonskog poziva s mobilnog uređaja. Stoga je za njenu implementaciju potrebna i nadogradnja softvera na mobilnim telefonima te podrška u mobilnoj mreži operatora. O konačnoj dostupnosti RTT usluge na broju 1987, s uputama za njezino korištenje, HAK će izvijestiti javnost kada se za to stvore svi potrebni tehnički preduvjeti.

HAK naglašava korisnicima svojih usluga kako upućivanje poziva ili SMS poruka prema specijalnim brojevima hitnih službi prati i automatsko slanje lokacije mobilnog uređaja toj hitnoj službi.

HAK ovim iskorakom potvrđuje svoju predanost unaprjeđenju usluga te pružanju sigurnosti i pomoći svim sudionicima u prometu.