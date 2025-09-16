Kviz pitanje: Znate li gdje se mogu naći plavi znakovi STOP u prometu?!

Znak STOP je najpoznatiji po crvenoj boji, ali nije oduvijek bio takav. Ideja za prometni znak koji signalizira vozačima da stanu predložena je početkom dvadesetog stoljeća zbog potrebe za povećanom sigurnošću na cestama u SAD-u. U to vrijeme žuta je odabrana kao prva službena boja znaka STOP jer se lakše vidjela noću. Crvena je uvedena kasnije kada se razvila znanost o materijalima i boja se mogla pretvoriti u znak s reflektirajućim materijalom.

Plavi znakovi STOP obično se koriste na privatnim posjedima u SAD-u, kao što su imanja, rančevi ili golf tereni, gdje su službeni državni ili savezni znakovi zabranjeni. Vozači bi trebali plavi znak STOP tretirati isto kao crveni znak stop te se potpuno zaustaviti prije nego što nastave vožnju, jer se koriste za signaliziranje istih uputa na privatnim cestama ili posjedima. Dakle, boje se razlikuju, ali značenje je isto.