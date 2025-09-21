Epohalna odluka u Frankfurtu: Zbog vožnje bez karte u javnom prijevozu neće se više ići u – zatvor?!

Frankfurt želi dekriminalizirati ilegalnu vožnju. Gradsko vijeće je navečer odobrilo prijedlog Ljevice. Vožnja bez karte više se ne bi trebala kazneno goniti. Sudac sada mora dati gradskim prijevozničkim tvrtkama upute da odustanu od podnošenja kaznene prijave za korištenje lokalnog javnog prijevoza bez karte.

Brojni gradovi već su se suzdržali od prijavljivanja ilegalnih vozača – u Bremerhavenu, na primjer, od 2012. Od 2023. godine drugi gradovi su slijedili taj primjer: Karlsruhe, Mainz, Wiesbaden, Köln, Düsseldorf, Münster, Bremen, Halle, Dresden i Potsdam.

Svatko tko je uhvaćen bez karte mora platiti kaznu od 60 eura. Novost je da se više ne bi trebale podnositi kaznene prijave. Dakle, nema kaznenog postupka i nema novčane kazne, na kraju nema zamjenske zatvorske kazne.

– S obzirom na prouzročenu štetu, ovo je nerazmjerno stroga kazna – navodi se u prijedlogu Ljevice. Osim toga, veliki broj postupaka opterećuje sudove i javne tužitelje.

Odjel za mobilnost Wolfgang Siefert (Zeleni) pozdravio je odluku. Također smatra: Nerazmjerno je da ljudi idu u zatvor zbog vožnje bez valjane karte. Povećana naknada za prijevoz je adekvatna sankcija.

Članak 265a Kaznenog zakon u Njemačkoj navodi: Svatko tko pronevjeri performanse automata za prodaju ili telekomunikacijske mreže koja služi javnoj svrsi, prijevoz prijevoznim sredstvom ili pristup događaju ili ustanovi s namjerom da ne plati naknadu, kaznit će se zatvorom do jedne godine ili novčanom kaznom ako djelo nije kažnjivo težom kaznom u drugim propisima.

Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), tvrtka koje organizira javni prijevoz, zalaže se za jedinstvena pravila na svim razinama, lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj – piše Der Spiegel. RVM godišnje gubi oko 50 milijuna eura zbog ilegalne vožnje. Oko pet posto putnika posljednjih godina vozi se bez karte…