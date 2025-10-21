Bacanje opuška iz vozila: Navika koja se (ozbiljno) kažnjava!

Zgodno je kad vam se netko potuži da je nemoguće u zakonu naći gdje to točno piše da samo bacanje opušaka kroz prozor vozila zabranjeno. Riječ opušak nije moguće naći u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama! Točno! Imate li kratki fitilj nećete zakon od prvog do zadnjeg slova čitati, ako nema na tražilici, nema! Kada se ukaže na meritornu zakonsku odredbu koja to brani malo je ljudima čudno i neprirodnu da se bacanje kroz prozor opuška, čika kako mu se od milja tepa nalazi u istoj odredbi koja propisuje kaznu za ostavljanje na cesti karamboliranih i skršenih olupina. No tome je doista tako. Zabranjeno je ostavljati na cesti i cestovnom zemljištu oštećena, dotrajala ili neregistrirana vozila i ostavljati, nanositi ili bacati otpatke ili predmete i tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili onečistiti ili ugroziti okoliš. Pa onda još u istom članku ima nešto i o ostavljanju stvarčica na cesti pri zaustavljanju vozila. Name, zakon kaže kako je vozač dužan sa ceste i cestovnog zemljišta ukloniti i predmete i tvari koje s njegova vozila padnu na cestu i cestovno zemljište te predmete koje je pri zaustavljanju vozila ostavio na cesti. Sudionik u prometu koji postupi suprotno kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura.

U toj se zakonskoj odredbi sakrila zabrana bacanja opušaka iz vozila, a i za kaznu se našlo mjesta! Zabranjeno je bacati otpatke ili predmete i tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili onečistiti ili ugroziti okoliš! E pa ono što je u stanju izazvati požar posve se sigurno može podvesti pod tu zabranu! Ne govorimo da je do požara doista i došlo, jer ako dođe pa se utvrdi da je do vašeg opuška, imat ćete posla s ozbiljnijim zakonom i „žešćom kaznom“.

Tko će vidjeti je li netko bacio opušak, tko će kaznu iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama za opuške izricati! Isti oni koji ih inače izriču za primjerice prebrzu vožnju ili prolazak kroz crveno. Policija, a prigovorite li policijskom opažanju da ste onako svojski kroz prozor „zasukali“ opušak ili kakve otpatke, predmete i tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili onečistiti ili ugroziti okoliš, eto posla za sud!

Bacaju li se stvari iz vozila? Bacaju! Bacaju li se naočigled policijski službenika u punoj svijesti da su promatrani? Bacaju! Zašto? Bit će da nema spoznaje da bi taj nekima nadasve posve spontani i tako urođen čin, bio kažnjiv! Zaustavi vas policija, a vi odmah pred njima, bacite opušak na cestu! Ili možda nešto drugo, neprikladno baš u tom trenutku nađete izbacivati ili istovarivati iz vozila. Pustite vi sad to, nije lijepo, nije kulturno, prezentira manjak kućnog odgoja! To je drugi par rukava! Kažnjivo je i zakonom zabranjeno, čak i kad se policiji pred očima i to doslovno odigra, odnosno baš zbog toga! Odlično! Evo jedne kazne i za tu aktivnost.

Mislite da je pretjerano i posve karikirano? Ni slučajno! Stvarni život uvijek nadmaši maštu! Općinski prekršajni sud u Splitu u predmetu Pp-10552/2023 presudom od 28. 12. 2023. doista je proglasio krivom i izrekao novčanu kaznu vozačici koja je upravljala vozilom te na kolnik bacila opušak cigarete i time onečistila okoliš, a pri tom je pred sudom sama u svom očitovanju o krivnji izjavila da je tijekom vožnje pušila cigaretu, policijski službenici su je zaustavili, ona je u šoku ugasila cigaretu i bacila je na cestu. Pred njihovim očima! Pred njihovim stopalima! I eto kazne! Eto presude i osude u prekršajnom postupku. Nije, na prvi pogled nastupila tim činom nikakva šteta, ništa se nije zapalilo, nikakve katastrofalne posljedice to izazvalo nije. I bolje da nije!

Ne mora se uvijek raditi o piromanima, ni onima što uživaju u plamenim jezicima ili žive za izigravanje junaka spašavajući ljude od nevolja i požara što su ih sami izazvali, sve u nakani da postanu heroji ulice na jedan dan. Naime, Ako nečijim nasumično bačenim opuškom, ne nužno iz vozila dođe do požara, bez ikakve izravne namjere da bi takvom radnjom izazvali opasnost za život i tijelo ljudi i imovinu većeg opsega, teško da će se izvući samo s prekršajem. Nije potrebna osobita kreativnost. Ljetno vrijeme, žega, nisko raslinje, suha trava! Preduvjeti za katastrofu ispunjeni. Sjetite se postojanja Kaznenog zakona i kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Tko požarom, poplavom, eksplozivom, otrovom ili otrovnim plinom, ionizirajućim zračenjem, motornom silom, električnom ili drugom energijom ili kakvom općeopasnom radnjom ili općeopasnim sredstvom izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Nemar je prva iskra na putu do opće katastrofe, nemojte da se dogodi baš vama i to posve nepotrebno!