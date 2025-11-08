Kutija prve pomoći: Što je sve u njezinom sastavu, rokovi uporabe, kazne ako se ogriješite o propise…

Kutija prve pomoći je obaveza u vozilima u Hrvatskoj i to kutija po standardu HRN 1112. Prema članku 97. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, 1. stavku, sva motorna vozila kategorije M i N koja se registriraju u Republici Hrvatskoj moraju biti opremljena kutijom za prvu pomoć, a na vanjskom dijelu kutije mora biti označen rok trajanja. Kutija prve pomoći smatra se nevažećom ako je rok trajanja istekao. Autobusi s više od 25 sjedala moraju imati dvije kutije. Također, vozila kategorije M i N iz stavka 1. ovoga članka, koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj, moraju biti opremljena s kutijom prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112, osim vozila koja se uvoze i imaju serijski ugrađenu kutiju prve pomoći u skladu s normom matične zemlje.

U skladu sa člankom 236. Zakona o sigurnosti prometa na cestama novčanom kaznom u iznosu od 30,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač koji u prometu na cesti upravlja motornim vozilom koje nema kutiju/ spremnik prve pomoći.

U prosjeku kutija prve pomoći košta od 16 eura do 20 eura, a važno je napomenuti da ima i rok uporabe koji je uglavnom oko pet godina. Nije loše provjeriti na kutiji kada je kupujete s kojim datumom više neće biti uporabljiva. Također, kad kupujete rabljeni automobil dobro provjerite i stanje kutije prve pomći.

SADRŽAJ KUTIJE ZA PRVU POMOĆ

1. Prvi zavoj 12 cm x 5 m s jastučićem 12 cm x 16 cm, 1 kom

2. Prvi zavoj 8 cm x 3 m s jastučićem 9 cm x 11 cm, 1 kom

3. Kaliko-zavoj 8 cm x 5 m, 2 kom

4. Kaliko-zavoj 4 cm x 5 m, 2 kom

5. Aluplast za opekline 80 cm x 50 cm, 2 kom

6. Sterilna kompresa od gaze 5 cm x 5 cm, 16 slojeva, 10 kom

7. Sterilna kompresa 10 cm x 20 cm, 12 slojeva, 2 kom

8. Flaster 10 cm x 8 cm, 5 kom

9. Samoljepiva vrpca 2,5 cm x 5 m, 1 kom

10. Trokutna marama 100 cm x 100 cm x 140 cm, 2 kom

11. Igle sigurnosnice, 10 kom

12. Škare sa zaobljenim vrhom, 1 kom

13. Rukavice za jednokratnu uporabu (PVC), 2 para

14. Polivinilski rukavac – vrećica 30 cm x 60 cm, 1 kom

15. Poliesterska folija metalizirana 150 cm x 200 cm, 1 kom

16. Zaštitna folija za davanje umjetnog disanja, 2 kom

17. Specifikacija sadržaja spremnika, 1 kom

18. Podsjetnik o pružanju prve pomoći, 1 kom