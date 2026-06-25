Ovo je najskuplji kamion na svijetu: Američki monstrum ima V24 dizelski motor s 12 kompresora!

Neki su projekti nevjerojatni, a neki se teško riječima mogu opisati. Ovo je jedan od njih. Kamion Thor24 je konstruirao Mike Harrah s idejom da napravi nešto što nitko do tada nije napravio. Sedam godina su trajali radovi na ovom kromirano-čeličnom čudovištu, uloženo je sedam milijuna dolara, a na kraju se projekt isplatio tvorcu. Naime, kamion je 2019. godine prodan za 12 milijuna dolara.

Osnova za izradu je produžena šasija klasičnog Peterbilta 359 iz 1979. Mike je spojio dva Detroit Diesel V12 motora s jednom radilicom. Kao da V24 motor nije dovoljan, na vrh je stavio i 12 kompresora. Ukupno je postignuto 3974 KS, što omogućuje 14,5 tona teškom vozilu da postigne više od 200 km/h.

O vizualnim detaljima nećemo previše, ali dovoljno je reći da se s kamion – ističe. Kabina je temljito preuređena, sa sedam televizora i zvučnim sustavom koji isporučuje 1500 vata po kanalu. Jalopnik piše da su novi vlasnici s Bliskog istoka, ali sedam godina nakon prodaje kamion je i dalje u SAD-u.

