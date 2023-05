Opasna zabava: Veliki broj mladih vozača priznaje da za upravljačem gleda videozapise na pametnim telefonima!

Gotovo četvrtina vozača mlađih od 35 godina kaže da se za upravljačem automobila ponaša rizično. To je vidljivo iz godišnjeg izvještaja francuske zaklade Vinci Autoroutes. Korištenje pametnih telefona te konzumacija alkohola i droga u porastu je među mladima do 35 godina, posebice među muškarcima. Dokazuje to godišnja anketa koju je za organizaciju proveo Ipsos na uzorku od 12.400 vozača u jedanaest europskih zemalja. Čak 67 posto mlađih vozača smatra korištenje telefona tijekom vožnje bez upotrebe ruku bezopasnim, dok je već 15 posto već imalo nesreću ili iz dlaku izbjeglo nesreću kao posljedicu korištenja mobitela.

Rezultati pokazuju da su mladi do 35 godina, posebice muškarci, skloniji rizičnom ponašanju nego prethodnih godina – 23 posto mladih koristi telefon za gledanje filmova ili videa tijekom vožnje. Konzumaciju droga (19 posto) i opasnost od umora za volanom ne smatraju previše opasnima. Više od polovice ispitanih (54 posto) nema problema s vožnjom kad su jako umorni. Još jedan zabrinjavajući aspekt je da se otprilike jedan od tri europska vozača u dobi od 16 do 24 godine ne pridržava se zahtjeva vezanog sigurnosnog pojasa. Također, 15 posto mladih nema problema s vožnjom pod utjecajem alkohola. A tu je i tendencija masovnog ignoriranja prometnih pravila.