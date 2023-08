Nije vidio svjetlo dana: Jedan BMW je u podzemnoj garaži već 20 godina!

Bilo je to 4. kolovoza 2004., poslovni čovjek navodno je otputovao iz Londona u Reading kako bi preuzeo novi BMW E46 M3 CSL. On ga je odvezao natrag u London, prešao pedesetak kilometara, parkirao ga u podzemnom parkiralištu u Londonu, a zatim potpuno zaboravio na njega. Auto je tamo parkiran od dana kada ga je vlasnik preuzeo iz salona u Readingu. Nikada nije prošao ni tehnički pregled.

Od 2004. krije se u podzemnoj garaži i nije ugledao svjetlo dana. Korisnici koji su vidjeli objavu na društvenim mrežama tvrde da je automobil na parkiralištu u Peckhamu, četvrti u južnom Londonu i domu Dela i Rodneya iz legendarnih Mućki. BMW je dvaput završio s blokiranim kotačima zbog predugog stajanja, ali nitko nije platio kaznu. Automobil nije u najboljem stanju i na njemu je puno ogrebotina, što je i očekivano. Pretpostavlja se da je došlo do promjene vlasnika 2013., ali ni to nije rezultiralo pomicanjem vozila. Sportski BMW ima redni šestcilindrični motor s 360 KS to do 100 km/h ubrzava za 4,9 sekundi.