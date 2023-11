Istraživanje: Manje asfalta i više drveća u gradovima produljuje životni vijek!

Istraživanje Instituta de Salut Global de Barcelona, Sveučilišta Colorado (SAD) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pokazalo je da su količina zelenih površina i zdravlje ljudi u izravnoj vezi. Na gotovo 10.000 primjera znanstvenici su pronašli dokaze za svoju tezu: što je više stabala, to je u boljem stanju zdravlje ljudi.

Zelene površine također su povezane s poboljšanim mentalnim zdravljem i dobrobitima za imunološki sustav i metabolizam, poboljšanim ishodima trudnoće, smanjenjem kardiovaskularnih bolesti i smanjenjem preuranjene smrtnosti. Dakle, za svakih 2% porasta površina s vegetacijimom u krugu od 500 metara od doma svake osobe, rizik od preranog umiranja smanjuje se za 4%.

Ipak, zelene površine imaju i nedostatak, a alergičari to dobro znaju. Zelene površine povezane su s nekim zdravstvenim rizicima, poput izloženosti alergenima (kao što je pelud), pesticidima, herbicidima, bolestima koje prenose člankonošci… Unatoč tome, pogodnosti koje vegetacija nudi daleko su veće. Prema podacima koje je prikupio The Lancet Countdown, projekt istraživanja okoliša koji promovira znanstveni časopis The Lancet, samo 27% svjetskih gradova ima umjerenu ili visoku razinu zelene površine.