U jednom mjestu tridesetak ljudi dijeli automobil: Ključevi su u lokalnoj gostionici!

U francuskom selu Pont-de-Barrétu, koje broji tek sedamstotinjak stanovnika, smještenom na jugoistoku zemlje, tridesetak mještana pokrenulo je akciju dijeljenja jednog automobila. Osim ekonomskih ušteda, inicijativa ima jasnu ekološku komponentu.

Promotori projekta naglašavaju da je dijeljenje automobila ojačalo društvene veze u općini. Dijeljenje automobila zahtijeva koordinaciju, komunikaciju i povjerenje, vraćajući osjećaj zajedništva. Korisnici plaćaju 25 centi po prijeđenom kilometru, iznos namijenjen isključivo za gorivo, održavanje i popravke. Ključevi se čuvaju u seoskoj gostionici, koja služi kao neformalno mjesto susreta.

Primjer Pont-de-Barréta pokazuje da održiva mobilnost ne zahtijeva uvijek velika ulaganja. Ponekad je dovoljno preispitati korištenje automobila i prilagoditi ga stvarnim potrebama zajednice. Inče, mještani su doista skromni jer dijele stari Citroën ZX!