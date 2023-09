Znate li kako je nastao prvi BMW-ov karavan? Sastavio ga je inženjer u vlastitoj garaži!

BMW-ov prvi karavan nije nastao na crtaćim pločama BMW-ovog dizajnerskog odjela, već u garaži jednog zaposlenika, na njegovu inicijativu, bez znanja uprave. Nijemac Max Reisböck trebao je obiteljsko vozilo s kojim bi on, njegova supruga i njihovo dvoje male djece sa svim stvarima mogli komforno otići na odmor. Mladi inženjer tada je kupio limuzinu BMW 323i s oštećenim stražnjim dijelom i počeo raditi u garaži kako bi transformirao automobil u prostraniji model.

U to vrijeme radio je u BMW-u u Münchenu u odjelu gdje su se izrađivali prototipovi. Ukupno mu je za prenamjenu automobila trebalo šest mjeseci dok je cijela investicija iznosila čak 13.000 eura. Naime, bilo je potrebno proizvesti mnogo novih dijelova, uključujući duži krov, drugačije prozore i modificirane okvire stražnjih vrata.

Kad je automobil bio spreman, Reisböck ga je pokazao prijateljima. Tek kasnije se odvažio pokazati automobil svojim kolegama koji su ga uvjerili da o svojoj kreaciji treba obavijestiti upravu i to se pokazalo uspješnim. Upravi se odmah svidio dizajn te su doveli Touring varijantu u proizvodnju tri godine kasnije u gotovo nepromijenjenom obliku. O uspjehu modela dovoljno govori podatak da je između 1987. i 1993. godine prodano je gotovo 104.000 primjeraka serije 3 Touring E30. Zanimljivo, do Reisböckove kreacije, u BMW-u su karavane smatrali američkim izumom za zidare, obrtnike…. Uglavnom, automobile koji nemaju veze s elegancijom. No sve se promijenilo.

Nažalost, prvi BMW serije 3 Touring više ne postoji jer je korišten u crash testu i završio je na otpadu.