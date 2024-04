Jedan (besmisleni) dio opreme: Park Assist u automobilima postaje – prošlost?!

Među brojnim elementima tehnološke opreme koje su neki proizvođači automobila ugrađivali u svoja nova vozila, postoji jedan koji je počeo nestajati, a to su asistenti za parkiranje, odnosno neka vrsta autopilota koji omogućuje parkiranje automobila bez upravljanja vozača. Automatski sustav pomoći pri parkiranju više se ne ugrađuje u neke nove automobile jer ih vozači ne koriste, a to pripisuju činjenici da je to funkcija koja je jako spora i ne dostiže brzinu korisnika pri parkiranju.

Jedan od proizvođača koji je najavio da će prestati ugrađivati ovaj sustav u neke svoje modele je Ford, budući da su nakon provedene ankete o zadovoljstvu kupaca mnogi priznali da nisu koristili Activa Park Assistant, kako Ford naziva ovu funkciju u svojim automobilima. Stoga ga je američka tvrtka odlučila eliminirati tu funkciju i tako pritom uštedjeti na trošku od 50 eura koliko ih je koštala ugradnja u svaki automobil.