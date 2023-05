Izbjegavajte vodu dublju od 10 cm s vašim automobilom! Može doći do skupih oštećenja!

Posljednje poplave na našoj obali vraćaju staru temu. Kišno i olujno vrijeme rezultira i velikim količinama vode na cesti. Uglavnom se radi o površinskom sloju, ali ponekad ćete naići i na dublju vodenu zapreku.

Jurnjava vozilom kroz dublje lokve nije pametna zbog dva razloga – prvi je sigurnosni, a to je akvaplaning pri kojem kotači automobila gube kontakt s asfaltom i u vozilu ćete se osjećati kao da na klizalište izađete s tenisicama. Drugi razlog je – takva vožnja može biti opasna za zdravlje vašeg metalnog ljubimca. Izbjegavajte vodu dublju od 10 centimetara ili jer većina današnjih automobila ima nisko postavljene usisnike zraka, koji u tom slučaju mogu povući vodu u motor, a to može dovesti do katastrofalnih posljedica, ulaska vode u cilindre, pucanja klipnjača uslijed opterećenja…

Dakle, izbjegavajte dublju vodu, automobil nije brod ili podmornica i, molimo vas, vozite opreznije na kiši. Povećajte razmak između vozila ispred vas s dvije na četiri sekunde, jer je i zaustavni put automobila na kiši mnogo duži.

Pazite na gume, ako su izlizane i ako je dubina utora manja od 1,6 mm to ćete osjetiti jer će upravljivost biti smanjena, a i zaustavni put pri kočenju produžen. Uložite u nove gume, kao i u brisače vjetrobranskih stakala. Stari brisači neće dobro očistiti stakla, a to će vam smanjiti vidljivost.